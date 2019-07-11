USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,44 - 6,45

PKK'da şimdi sıra kimde korkusu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil yerleşim yerlerine ve sivillere zarar vermeksizin icra ettiği hava harekâtlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri birer birer etkisiz hale getiriliyor. Başarılı operasyonlar terör örgütü içerisinde korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor.

Dünya / 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:14
PKK'da şimdi sıra kimde korkusu

Son olarak 27 Haziran 2019'da MİT ile TSK'nın ortaklaşa yürüttüğü ve TSK tarafından icra edilen hava harekâtı ile PKK/KCK terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed isimli terörist elebaşı etkisiz hale getirilmişti.

Yürütülen başarılı operasyonların PKK bölücü terör örgütü elebaşıları arasında korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi.

Elebaşları birbirini casuslukla suçluyor

Elebaşlarının birbirlerini casuslukla suçladıklarının telsiz konuşmalarına dahi yansıdığı, örgüt içerisinde güvensizlik ve huzursuzluğun en üst seviyede olduğu, elebaşlarının terör gruplarını kontrol etme ve söz geçirme kabiliyetinin neredeyse sıfırlandığı bilgisi alındı.

Elebaşlarının zayıflığı örgütteki çözülmeyi hızlandırdı

Güvenlik kaynaklarınca; bu durumun hem elebaşları hem de alt kadrodaki teröristler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu, sözde elebaşlarının örgüt üyeleri üzerindeki zaten zayıflamış olan otoritesini iyice azalttığı, bunun sonucunda örgüt içindeki çözülmelerin ve kaçışların arttığı, terör örgütüne katılımın yok denecek seviyeye geldiği bildirildi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Terör ÖrgütüTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı