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Merkel'in titremesine sandalyeli önlem

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’ı karşılama töreninde tekrar bir titreme krizinin yaşanmaması için sandalyeyle önlem alındı.

Dünya / 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:05
Merkel'in titremesine sandalyeli önlem

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı ağırladı. Resmi karşılama töreninde Merkel'in dördüncü bir titreme krizi yaşamaması için sandalyeli önlem alındı. İki başbakanın resmi karşılama töreninin sandalyeler ile izlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Merkel dün Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi karşılama töreninde titrerken üçüncü kez görüntülenmişti.



Almanya Başbakanı Merkel, 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile askeri tören sırasında titreme nöbeti geçirirken ilk kez görüntülenmişti. Merkel sonrasında yaptığı açıklamada susuzluk nedeniyle titrediğini ve iyi olduğunu ifade etmişti. Olayın ardından Merkel 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in mazbata töreninde ikinci kez titreme nöbeti geçirmişti. Doktorlar, Merkel'in yoğun baskı altında olduğunu, bu nedenle titreme nöbeti geçirdiğini öne sürmüştü.


Kaynak : İHA

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