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Irak kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel / 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:56
Irak kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi' denildi. Daha önce 60'dan fazla teröristin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Milli Savunma BakanlığıTwitterTerör ÖrgütüIrak


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