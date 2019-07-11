Harput Kalesi'nde yeni dönem kazıları başladı

Tarihi kaynaklara göre, MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde 6 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bu yıl 400 metrekarelik alanda yapılması planlanan kazı çalışmalarında FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 38 kişilik ekip görev alıyor. Kalede, 1 ayı filli kazı ve 3 ayı restorasyon olmak üzere 4 aylık saha çalışması yapılacağı öğrenildi.



2019 kazısı öncesi ön hazırlıklar yaptıklarını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, 'Bugün de bilimsel kazılarımıza başlıyoruz. Bu sene sahada ki arkeolojik kazılar yaklaşık 1 ay sürecek. Ancak sahada ki çalışmamız 3 ay devam edecek. Fakat sahadan çıktıktan sonra bu işin teknik analiz ve yayın kısımları için 12 ay boyunca sürekli uzman ekiplerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında yaklaşık 400 metrekarelik bir alan üzerinde çalışacağız. Sonra saray önü dediğimiz alanın restorasyonu hazır hale gelmiş olarak bulacağız. 2019'da daha çok restorasyon konserasyon çalışmalarını sürdüreceğiz. Şu an orta mahalledeki restorasyon projesi bitme aşamasında. Hemen önündeki Urartu sığınağının olduğu alanda bu projenin içerisinde. Ayrıca zindanın restorasyon projesi ile 4'nolu konutun projesi bu yıl bitmiş olacak' dedi.



'2020'de projeler uygulamaya geçecek'



Amaçlarının 2020 yılında projeleri kurullardan geçirerek uygulama aşamasına gelmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aytaç, 'İnşallah 2020 yılında da bu restorasyon projeleri uygulamaya geçer ve böylece Harput Kalesi örenyeri statüsü kazanır ve gelen insanlar müze ve ören yeri gibi bütün bilgileri dijital ve görsel olmak üzere görecek şekilde disiplin içerisinde gezerler. Amacımız Harput Kalesi ve genelini Dünya Kültür Miras Listesi asil listesine taşımak. Harput UNESCO listesine girdikten sonra reklama çokta ihtiyacımız kalmadı. Artık kendiliğinden yürüyor. 3 ciltlik bir kitap hazırlığımız var kalede ki buluntular ile ilgili olarak onlar da bu yıl sonuna doğru bitmiş olacak. Ondan sonra baştan hesapladığımız çalışma süreci de tamamlanmış olacaktır. Projeler bitip hayata geçtikten sonra yine arkeolojik kazılar yapılmamış olan alanlarda devam edecektir' diye konuştu.



Kazıda, 20 uzman 18 işçi ve usta ile çalışacaklarını aktaran Aytaç, genel olarak çalışmaların 12 ay süreceğini de ifade etti.



Kaynak : İHA

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