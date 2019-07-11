CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti!

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren Fatih Portakal, yollardaki bakımsızlık nedeniyle CHP'li Belediyeyi sert bir dille eleştirdi.



Yoğun bir sezonu geride bırakan FOX Haber spikeri Fatih Portakal, yaz tatilini geçirmek için İzmir'e gitti.



Çeşme ilçesinde tatiline devam eden Portakal, arka sokaklardaki bakımsızlıktan dert yandı.



'Belediye uyuyor mu?'

Çeşme Ilıca'nın yanı sıra Seferihisar'da da benzer durumun olduğunu yazan Fatih Portakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yapmak için neyi beklediğini sorguladı.



Çeşme Ilıca'da, Seferihisar'da arka yollar gidilecek gibi değil. Malzeme yok, ödenek yok diyorlar. Şikayetler de çok. @izmirbld ve #izbeton uyuyor mu? Hizmet yapmak düşünülüyor mu? @gokcebugra @tuncsoyer — fatih portakal (@fatihportakal) 11 Temmuz 2019