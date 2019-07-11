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CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti!

Tatilini İzmir’in Çeşme ilçesinde geçiren FOX Tv sunucusu Fatih Portakal, yollardaki bakımsızlık nedeniyle CHP'li Belediyeyi eleştirdi.

Televizyon / 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti!

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren Fatih Portakal, yollardaki bakımsızlık nedeniyle CHP'li Belediyeyi sert bir dille eleştirdi.

Yoğun bir sezonu geride bırakan FOX Haber spikeri Fatih Portakal, yaz tatilini geçirmek için İzmir'e gitti.

Çeşme ilçesinde tatiline devam eden Portakal, arka sokaklardaki bakımsızlıktan dert yandı.

'Belediye uyuyor mu?'
Çeşme Ilıca'nın yanı sıra Seferihisar'da da benzer durumun olduğunu yazan Fatih Portakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yapmak için neyi beklediğini sorguladı.

Büyükşehir BelediyesiFatih Portakal


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