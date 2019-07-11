Binali Yıldırım'a yeni görev

İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım, seçimi kazanamamasın ardından sessizliğe büründü.



Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir görev verileceği kulislerde konuşulurken, alacağı görev belli oldu.



SİYASETTEN SORUMLU YARDIMCI



Gazeteci Bülent Aydemir, Binali Yıldırım'ın siyasetten sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söyledi.



Aydemir, Cumhurbaşkanı'nın istediği kadar yardımcı atayabileceğini de sözlerine ekledi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel