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Binali Yıldırım'a yeni görev

Gazeteci Bülent Aydemir, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia etti.

Siyaset / 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:50
Binali Yıldırım'a yeni görev
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İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım, seçimi kazanamamasın ardından sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir görev verileceği kulislerde konuşulurken, alacağı görev belli oldu.

SİYASETTEN SORUMLU YARDIMCI

Gazeteci Bülent Aydemir, Binali Yıldırım'ın siyasetten sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söyledi.

Aydemir, Cumhurbaşkanı'nın istediği kadar yardımcı atayabileceğini de sözlerine ekledi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıBinali Yıldırım


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