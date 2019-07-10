ATO Başkanı Baran, Başkan Yavaş'a ziyaret

ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanından oluşan ATO Heyeti, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Yavaş'a “Hayırlı olsun” dileklerini ileten Baran, “Ankara'nın ve Ankaralının hayrına olacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazırız” dedi.



ATO ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara'ya uluslararası bir fuar alanı kurmak için ortak çalışmaya imza attığını hatırlatan Baran, şehrin gelişmesi için Kızılay'dan havalimanına metro ulaşımının sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Baran, Ankara'nın sağlık ve kültür turizmi başta olmak üzere ekonomik gelişim alanları üzerine çalışmalar yapılabileceğini söyledi.



ABB Başkanı Mansur Yavaş da ATO heyetine, Ankara'ya yönelik proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. ATO üyelerinin sorunlarını ve önerilerini dikkate aldıklarını kaydeden Yavaş, “Sizler üretim yapıyor, istihdam sağlıyorsunuz, Ankara ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkınız var. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin önünü açmaya hazırız” dedi.







Siyasi partilerin grup başkan vekillerine 'Hayırlı olsun'



Baran başkanlığındaki ATO Heyeti, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan'ı ziyaret ederek “Hayırlı olsun” dileklerini iletti. ATO Heyeti daha sonra, AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, CHP Grup Başkanvekilliği görevine vekâlet eden Grup Sekreteri Servet Akman, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker, MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan'ı tek tek ziyaret etti. ATO Heyeti, Grup Başkan Vekillerine 1700'lü yıllarda Ankara'da ticareti anlatan birer tablo hediye etti. Baran ve beraberindeki heyet, EGO Genel Müdür Vekili Nihat Alkaş'ı da ziyaret etti.



ATO Başkanı Baran'a ziyareti sırasında aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Başkanlığı görevini de yürüten ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcıları Alaattin Doğan, Vecdet Fehmi Şendil, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar ve Süleyman Ekinci eşlik etti.





Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.