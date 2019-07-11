USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,44 - 6,45

Araba tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı

Arnavutköy’de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:11
Araba tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı
Video için tıklayın

Olay Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen kamyon lastiği, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı. O anlar arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor.
Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Kamyon Lastiği


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı