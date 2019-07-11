ABD'den yaptırım hazırlığı!

Rusya, Türkiye'nin aldığı S-400'lere teslim etmeye hazırlanıyor.



ABD yaptırım tehdidine rağmen alımlardan vazgeçmeyen Türkiye yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.



İKİ AYAKLI YAPTIRIM



Gazeteci Muharrem Sarıkaya konuya ilişkin bir yazı kaleme alırken, ABD'nin yaptırım hazırlığında olduğunu yazdı.



İki ayaklı bir yaptırımdan bahseden Sarıkaya, şunları aktardı;



ABD teknik ve siyasi olmak üzere iki ayaklı yaptırım süreci uygulayacak.

Teknik olanda zaten adımlarını atmaya başladı, F-35 uçaklarının teslim ve eğitim sürecini dondurdu.

Buna bazı savunma sanayii ve askeri malzeme tedarikinin durdurulması da eklenebilir.

Her ne kadar neyin nasıl yürütüleceği, Kongre'nin Başkan Trump'ın onay verdiği 5 yaptırım yeterli bulup bulmayacağına ilişkin oldukça fazla görüş var.

İkincisi ise siyasi manevralar ki bunun ilk sinyalleri Libya ve Kıbrıs'tan geldi.

Yunanistan'a silah yardımında bulunulması kararı alınırken, 34 yılın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah satışı da kaldırıldı.



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