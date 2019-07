19 saat süren yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Muğla Dalaman'da çıkıp Göcek'e ilerleyen yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ve Göcek'i etkileyen yangınlara ilişkin son veriler paylaştı. Bakan Pakdemirli 'Can ve mal kaybımız yok. Tedbir amaçlı boşaltılan evlere tekrar dönüşler başladı.' dedi.



Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi.



SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA BAZI İŞ MAKİNELERİ ZARAR GÖRDÜ



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz yanarken, bazı iş makineleri de zarar gördü.



İKİ MAHALLEDEKİ 34 EV TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ



Muğla Valisi Esengül Civelek oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı.Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.



KONTROL ALTINA ALINDI



Dün saat 15.10 sıralarında çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını, 18. saatinde ekiplerin yoğun çabası sonucu saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.



BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 19 saat süren yangın sonrası şunları söyledi;



'Göcek, Kepez ve Taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün devam etti. Tedbir amaçlı boşaltılan evlere tekrar dönüşler başladı. Yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Karadan sabaha kadar söndürme faaliyetler devam etti, sabah saatlerinden itibaren de helikopterler çalışmalarına devam ediyor. Korktuğumuz gibi değil. Can ve mal kaybımız yok. İçinde kimse olmayan bir otelimiz etkilendi. Sıcaklık 37 derece, nem yüzde 10 ve rüzgarın da olması yangının büyümesine neden oldu. İlk tespitlere göre yangının büyüklüğünü yangın sonrasında belirlenecek.'