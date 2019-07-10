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Zırhlı Birlikler davasında karar

15 Temmuz darbe girişimi ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 26 sanık müebbet hapis cezası aldı. 15 sanık da 12 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
Zırhlı Birlikler davasında karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında karar açıklandı.

8 sanık “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

26 sanık “sanık anayasayı ihlal” suçundan müebbet hapis cezası aldı.

15 sanık “darbeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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