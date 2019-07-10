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Trump'tan İran hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini hedef alacak yeni yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını söyledi. Trump'ın verdiği bilgiye göre, yeni pakette yaptırımlar önemli ölçüde artırılacak.

Dünya / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:46
Trump'tan İran hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı hedef alacak önemli ölçüde artırılmış yaptırımların yakında devreye gireceğini açıkladı.

WASHİNGTON YENİ HAMLESİNİ YAPIYOR

ABD-İran geriliminde Washington yeni hamlesini yapıyor. Başkan Donald Trump, Tahran yönetimini hedef alacak yeni yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını söyledi. Trump'ın verdiği bilgiye göre, yeni paket önemli ölçüde artırılacak.



'İRAN UZUN ZAMANDIR GİZLİCE ZENGİNLEŞİYOR'

Donald Trump, 'İran uzun zamandır gizlice 'zenginleştiriyor', Obama ve John Kerry yönetiminin berbat anlaşmasını ihlal ediyor. Bu anlaşmanın kısa süre içinde sona ereceğini unutmayın. Yaptırımlar yakında önemli ölçüde artırılacak'ifadelerini kullandı.

İranDonald Trump


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