Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada kan donduran beyan: 'Cinsel zorlama var'

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatlarının yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.



Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından maktul yakınlarının avukatlarının tanık olarak dinlenmesini istediği adli tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın beyanı alındı.



Prof. Dr. Kar, otopsideki bulguları paylaşarak söz konusu bulguları cinsel zorlamanın somut birer kanıtı olarak değerlendirdiğini söyledi.



Otopsi raporunda Şule Çet'in boynundaki hyoid kemiğinin kırıldığının belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Kar, bu kemiğin kırılmasına daha çok el veya bir bağ ile boğularak öldürülen vakalarda rastlandığını, bu durumun bilimsel raporlarla sabit olduğunu bildirdi.





Prof. Dr. Kar, olay yerinde yaptıkları incelemede, yastık ve kanepenin yaslandığı duvarda şüpheli biyolojik lekeler tespit ettiklerini, bunlardan örnek alınıp şüphelilerin DNA'larıyla karşılaştırılması durumunda ek delil bulunabileceğini belirtti.



Şule Çet'in tırnaklarında zanlılardan Berk Akand'a ait doku örneği bulunduğu hatırlatılarak, tırnak altı doku geçişinin hangi yolla gerçekleşeceğinin sorulması üzerine Prof. Dr. Kar, iddia edildiği gibi tokalaşma veya bir materyalin karşılıklı alınıp verilmesiyle tırnak altı doku geçişinin mümkün olmadığını, doku transferinin boğuşmayla gerçekleşeceğini belirtti. Kar, soru üzerine, saldırganda yaralanma görülmese bile tırnak altı doku geçişinin mümkün olabileceğini söyledi.



DİĞER TANIKLAR



Şule Çet'in arkadaşı Zehra Aybüke Akdağ da tanık olarak verdiği beyanda, maktulle birlikte okuduklarını, hem eğitimini sürdürüp hem çalışan Çet'in işten çıkarıldıktan sonra içerideki parasını almak üzere iş yeri sahibiyle buluştuğunu söyledi.



"YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI"





Şule Çet'in yükseklik korkusu olduğunu ve yüksek yerlerde cam kenarına yaklaşamadığını ifade eden Akdağ, maktulün psikolojik durumuna ilişkin soru üzerine, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. Ağlarken veya umutsuz bir haline rastlamadım. 10 gün önce yeni bir eve taşındı. Duvarlarını bile kendi boyadı." dedi.



Maktulün sosyal medya hesabındaki paylaşımı sorulan tanık, "Evet, şu anki ruh halim diye bir caps paylaşmış. Gençlerin çoğu bu tür paylaşımlar yapar. Bu tür paylaşımlar yapan herkes intihar mı eder?" diye sordu.



"ŞULE DİYE BİRİN OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM"



Tanık Gözde Yaman ise sanıklardan Berk Akand ile çocukluk arkadaşı olduklarını, olay gecesi her iki sanıkla telefonla görüştüklerini söyledi. Sanıkların sesinde herhangi bir tedirginlik olmadığını belirten Yaman, "Berk Akand birkaç gün sonra benden Whatsapp konuşmalarını istedi. Ben silmiştim. Olaydan bu şekilde haberdar oldum. Berk'i uzun yıllardır tanıyorum. Hiçbir şekilde zarar görmedim. Şule ile konuşmadım. Şule diye birinin orada olduğunu bile bilmiyordum." diye konuştu.