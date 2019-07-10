Rize'de 300 yıllık tarihi kemer köprü yıkıldı

Rize'de koruma altındaki tarihi Ambarlık Kemer Köprü yıkıldı.



Kentte 18'inci yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003'te tescil edilerek koruma altına alınan Ambarlık Kemer Köprü, kendiliğinden çöktü.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 2011'de restore edilen 7 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda, 2,70 metre genişliğindeki köprünün enkazında incelemelerde bulundu.



Kesme ve moloz taştan inşa edilen, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alan köprünün yıkılma nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.



RİZE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Rize Valiliği, koruma altındaki tarihi Ambarlık Kemer Köprüsü'nün yıkılmasının, yüzyıllar boyunca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu köprünün statik yapısında meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığının tespit edildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Ambarlık köyü içerisinde yer alan ve yaklaşık 300 yıl önce inşa edildiği değerlendirilen tarihi kemer köprünün yıkılmasına ilişkin, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 103. Şube Şefliği teknik elemanlarınca alanda inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.



Teknik inceleme sonucuna göre, asma köprü üzerinde yapılan restorasyon çalışmalarının 9 yıl önce, yani 2010'da gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, çalışmalar esnasında köprünün taşıyıcı sistemine hiçbir müdahale yapılmadığı, sadece köprü yaklaşım duvarları ve zemin kaplama işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.





Yazılı ve görsel basında, köprü üzerinde restorasyon çalışmalarının 2 sene önce yapıldığı yönünde bilgilere yer verildiğine değinilerek, "Yapılan restorasyon çalışmalarının, tarihi kemer köprünün yıkılmasına sebebiyet vermesinin mümkün olmadığı, yıkılmanın yüzyıllar boyunca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu köprünün statik yapısında meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.





Tarihi kemer köprünün yeniden inşasına dönük çalışmaların başladığına işaret edilen açıklamada, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alınan tarihi köprünün aslına uygun tekrar inşa edilmesi için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce gerekli çalışmalara 1 hafta içinde başlanacağı kaydedildi.



"TARİHİ ESERİMİZ, ÇOK ÜZGÜNÜM"



Köy Muhtarı İdris Türüt, yaptığı açıklamada, Ambarlık Kemer Köprü'nün, köyün sembolü olduğunu söyledi.



Türüt, "2011'de köprüde onarım yapıldı. Taban kısmında hiçbir sıkıntı yoktu. Kenarlarında deforme vardı. Onları yapmak için köprüyü tamamen onarıma aldılar." dedi.



Köprünün sabah saatlerinde yıkıldığını belirten Türüt, "Bu köyde doğan ve büyüyen herkes köprüyü karşısında bulmuş. Ulaşım sorun değil, yaparsın bir köprü, herkes ulaşımını sağlar. Bunlar tarihi eserlerimiz. Köyüm adına çok üzgünüm. Günde yaklaşık 200 turist gelip köprüde fotoğraf çektiriyordu." diye konuştu.

Kaynak : AA

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