MHP ve CHP milletvekilleri arasında kavga

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.



"MHP'LİYİM DEMEYE UTANIR HALE GELDİLER"

Özgür Özel kürsüde, "Biz İstanbul seçimlerinde onurla, gururla, kararlılıkla mücadele ederken “Seçim tekrar edilirse mitili İstanbul’a atıp oradan ayrılmayacağım.” diyenlerden değil, mitili oraya atacağım diye devletin arabasıyla cafcaflı gidip daha sonra, iki gün içinde havluyu atansınız. Mitil atmaya gelip havlu atan Milliyetçi Hareket Partisi, sana söylüyorum.

İçinizden yepyeni bir parti çıktı, hâlâ daha üyeleriniz kahvelerde. "MHP’liyim." demeye utanır hâle geldiler bir de onu düşünün." ifadelerini kullandı.



Bu konuşmanın ardından Genel Kurul bir anda karıştı. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.