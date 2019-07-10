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Manisa'da Otobüs Ve Minibüs Çarpıştı Açıklaması 6 Ölü, 8 Yaralı

Manisa’da yolcu otobüsü, minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:51
Manisa'da Otobüs Ve Minibüs Çarpıştı Açıklaması 6 Ölü, 8 Yaralı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde Adala Mahallesi Köprübaşı istikametinden gelen 45 LE 989 plakalı minibüs ile Köprübaşı istikametine doğru gitmekte olan 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan 48 ABL 718 plakalı otomobil de yoldan çıkarak şarampole düştü. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan ilk tespitlere göre minibüs içinde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada 8 kişinin de yaralandığı ve Salihli’deki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Kaynak : İHA

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AdalaYolcu OtobüsüSağlık Ekibi


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