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'Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak'

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, bu yıl kurbanlık için hayvan ithal edilmeyeceğini bildirdi.

Ekonomi / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00
'Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak'

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dönemindeki hazırlıkları üreticilerle konuştuklarını ve bu çerçevede düzenlenen toplantılarla çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve hazırlıkların hızlandığını belirten Ceylan, "Yerli üreticilerimizin ürettiği kurbanlıklar şu anda hazır ve yeterli durumda. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz kurbanlıklarımızı keseceğiz. Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak. Bu sene kurbanda ithalat düşünülmüyor. Sayın bakanımız da bu konuda açıklamalarda bulundu." diye konuştu.

Ceylan, yetiştiricilerin kurbanlıklarını hazırlayıp bayramı beklemeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda kurban için yeteri sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. 1 milyon 250 bin büyükbaş hayvan kurban için hazır. Geçen yıllarda 850-900 bin arasında büyükbaş hayvan, 2 milyon 700 bin civarında küçükbaş hayvan kesimi yapılmış. Bu sene 3 milyon 700 bin civarında küçükbaş kurbanlık hazır olarak beklemektedir."

Ceylan, yetiştiricilerin emeklerinin karşılığını aldığı ve kar edip yüzünün güldüğü bir Kurban Bayramı geçirmesi temennisinde de bulundu.

Kaynak : AA

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