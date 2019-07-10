Kısa mesafe diye yolcuyu indirmeye çalıştı!

Edinilen bilgiye göre, Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek istedi. Kadını aracına alan taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı'nda aracı durdurdu. Taksici kadın yolcuya değişim saatinin geldiğini söyleyerek araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine kadın taksiciye tepki gösterdi. Kadın ve taksici arasında tartışma çıktı. Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu bulundukları noktaya polis çağırdı. Olayı gören vatandaşların da dahil olduğu tartışmada kendini savunan taksici değişim saatinin geldiğini söyleyerek polisi bekleyemeyeceğini belirtti.



Taksici, olaya dahil olan vatandaşların 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyledi.



Bu sırada olayın yaşandığı noktaya gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi.



Polisin uyarısının ardından Taksici, kadın yolcuyu istediği yerde götürdü.



Öte yandan, kadın yolcu taksiciyle yaşadığı tartışma anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadın yolcu, İBB Beyaz Masa'ya da şikayette bulundu.



MEN EDİLDİ



Medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, sürücü Eyüp Doğan'ı meslekten men etti.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Sürücü Eyüp Doğan, emniyete ceza ödedi, meslekten men edilirken, taksisi de bağlandı.

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