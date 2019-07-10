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Kimse öldüğüne inanamadı

Antalya’da 45 yaşındaki bir mekansız şahıs enteresan bir halde parkta ölü bulundu. Şahsın banktaki duruş şekli görenleri hayrete düşürdü.

3. Sayfa / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:59
Kimse öldüğüne inanamadı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 45 yaşındaki Metin Lafçı, parkta ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Serden Geçti Parkında meydana geldi. Parkta bulunan temizlik işçisi kafasını banka dayamış şekilde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Metin Lafçı'nın uzun süredir sokaklarda yattığı ve hasta olduğu öğrenildi.





'Helallik istedi'

Parkın içerisinden geçen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bazı vatandaşlar şahsın öldüğüne inanamazken, bazıları da cesedi cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Çevre esnaflardan Sadiye Toprak, sık sık kendisinin iş yeri olan simitçiye geldiğini ve çay içtiğini dile getirdi. Toprak, Metin Lafçı'nın akşam saatlerinde yine yanına gelerek kendisinden helallik istediğini ifade etti.

Toprak, ceseti görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Lafçı'nın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kaynak : İHA
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