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Kıbrıs'ta gaz arama çalışmaları aralıksız devam

Türkiye'ye yönelik tehditler hiçbir işe yaramadı. Barbaros, Fatih ve Yavuz gemilerimiz Kıbrıs'ın etrafını sardı.

Güncel / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:07
Kıbrıs'ta gaz arama çalışmaları aralıksız devam

Kıbrıs açıklarında Türkiye'nin doğalgaz ve petrol arama çalışmaları bazı ülkelerin büyük tepkisini çekti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan başta olmak üzere AB ve ABD, Türkiye'nin bölgede faaliyet göstermesini istemediler.

Ancak Türkiye bu konuda net bir tavır ortaya koyarak bütün tehditlere karşın çalışmalarını hızlandırdı.

GEMİ PERSONELİNİ TUTUKLAYACAKLARDI

Yavuz ve Fatih sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Kıbrıs'ı çevreledi. Rum Kesimi, Fatih sondaj gemisi personeli için tutuklama kararı çıkarmıştı. TSK bu tehditler karşısında gereken önlemleri aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yavuz ve Fatih sondaj gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraf paylaştı.

MSB’den yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor." denildi.


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