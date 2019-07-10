İzmir'de Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi'nde bir kişinin, birçok kişiye 'Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim.' diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete geçti.



3 KİŞİ İFADE VERDİ

Farklı günlerde dolandırılan 3 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.



KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcının Nurettin Alınca olduğu belirlendi.



EVİNDEN ALINDI

Polis, Alınca'nın kullandığı plakalı otomobili de takibe aldı. Ekipler, söz konusu otomobili Gaziemir ilçesinde durdurdu. Otomobildeki şüphelileri indiren ekipler, araçta Nurettin Alınca'nın olmaması üzerine F.A. ve G.A.'nın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin ifadesinde, Nurettin Alınca'nın Bornova ilçesinde bir evde saklandığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ilçede belirlenen adresteki eve operasyon düzenledi.



Evde yakalanarak gözaltına alınan Nurettin Alınca, sorgulamak üzere Bayraklı Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



DOSYASI KABARIK

Yapılan araştırmada; Nurettin Alınca'nın cezaevi firarisi olduğu, İzmir genelinde 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi.



TUTUKLANDI

Alınca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





