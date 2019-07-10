USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Türkiye'nin S-400 tedariki hakkındaki açıklamasına ilişkin, "ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Güncel / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

Aksoy, Ortagus’un dün Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya cevabında, "açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığını" bildirdi.

"Türkiye’yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır." ifadesini kullanan Aksoy, Trump'ın da G20 Zirvesi'nde bunu teyit ettiğini ve Türkiye'ye adil muamele yapılmadığını açıkça belirttiğini hatırlattı.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz."

Ortagus, Bakanlık olarak Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın alması ve olası yaptırımlar konusundaki duruşlarında değişiklik olmadığını söylemişti.

CumhurbaşkanıBakanlıkSavunma SistemiDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı