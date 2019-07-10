Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.









Kaynak : İHA

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