Aydos ormanlarında yangın!

Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına aynı zamanda helikopterle havadan müdahale edildi. Öte yandan, ormanda oynayan çocukların yangına sebebiyet vermiş olabilecekleri iddia edildi.



Ormanlık alanda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.











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