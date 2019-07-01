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Otogaza indirim, benzine zam

Bu gece yarısından itibaren otogazın litresinde 19 kuruş indirim, benzinin litresinde 27 kuruş fiyat artışı uygulanacak.

Ekonomi / 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:09
Otogaza indirim, benzine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinde fiyat artışını otogazda ise indirimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren 27 kuruş fiyat artışı yapılacak. Artışın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7.02 liraya, Ankara’da 7.17 liraya ve İzmir’de 7.15 liraya yükselecek.

İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 3.55 liraya, Ankara’da 3.66 liraya İzmir’de de 3.54 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Kaynak : İHA

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