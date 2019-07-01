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Memurları ilgilendiren çok önemli karar

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, evlat edinen polis memurunun açtığı davada, idare mahkemesinin verdiği yarı zamanlı çalışma kararını onadı. Bu karar bütün memurlar için emsal olacak.

Ekonomi / 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
Memurları ilgilendiren çok önemli karar

Hükümet çalışma yaşamındaki katılıkları sona erdirmek, esnek çalışmaya güvence için iş mevzuatında önemli değişikliklere giderken bir destek de yargıdan geldi. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre idare mahkemesi evlat edinen polis memurunun yarı zamanlı çalışma talebinin reddine ilişkin kararı bozdu. Mahkeme, 'Bir küçüğü evlat edinen ve memur olarak görev yapan davacının bu hakkı kullanmasının önünde yasal engel bulunmadığına' karar verdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onadı. Bu karar benzeri durumdaki memurlar için de örnek teşkil edecek. Devlet Memurları Kanunu'na göre doğum yapan, evlat edinen memurlar veya eşleri yarı zamanlı çalışma talep ederken, mali haklar ve sosyal yardımlardan da yararlanabiliyor.

Bu kapsamdaki memurların çalışma saatleri kurum tarafından belirlenirken, yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum, teşkilatı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili bulunuyor. Küresel alanda iletişim hizmeti sunan Unify'in 'Yeni çalışma şekli' araştırmasına göre dünyada toplam 1.3 milyar olan çalışanın yaklaşık yüzde 37'si mobil çalışanlardan oluşuyor. Bu sayının 2020'de Y ve Z kuşağıyla birlikte yüzde 50'lere çıkması bekleniyor. Milenyum kuşağının yüzde 89'u 09:00- 18:00 zamanlıdan daha çok esnek çalışma saatleri sunan firmaları tercih ediyor.

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