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İstanbul Valiliğinden yalanlama!

İstanbul Valiliği, İstiklal Caddesi’nde yapılan LGBT yürüyüşüyle ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında plastik mermi kullanıldığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaparak, “Müdahale esnasında plastik mermi kullanıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Yaşam / 30 Haziran 2019 Pazar 23:49
İstanbul Valiliğinden yalanlama!

İstanbul Valiliğinden, akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBT grubuna yönelik, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, ‘Polisin plastik mermi kullandığı' yönündeki haberlere ve paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında; ilimizde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBT grubuna İstiklal Caddesi'nde yaptıkları basın açıklaması sonrasında 'polisin plastik mermi kullanarak müdahale ettiği' yönünde asılsız haber ve yorumlar yapıldığı görülmüştür. İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen gruba yapılan uyarıların sonuçsuz kalması üzerine zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur. Ancak, müdahale esnasında plastik mermi kullanıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendiren haber ve yorumlar ile sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır” denildi. Kaynak : İHA

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