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İsrail'de yolcu uçağı acil iniş yaptı

Almanya’nın Köln kentinden havalanan, 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, iniş takımlarından birinde hasar meydana gelmesi nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki havalimanına acil iniş yaptı.

Dünya / 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:55
İsrail'de yolcu uçağı acil iniş yaptı

Almanya'nın Köln kentinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağının arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu, bu nedenle acil inişe geçtiği belirtildi. Electra Airways firmasına ait uçağın İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına yoğun güvenlik önlemleri altında sorunsuz bir şekilde inmeyi başardığı öğrenildi.

İnişin riskli olması nedeniyle 100'e yakın ambulansın Ben Gurion'da hazır bulunduğu belirtildi. Kaynak : İHA

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