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İlişki için buluştukları kadını vahşice öldürdüler!

İstanbul Fatih'te bir apartman dairesinde ölü bulunan kadının cinayetinden sorumlu oldukları belirlenen 3'ü Afganistan vatandaşı 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23
İlişki için buluştukları kadını vahşice öldürdüler!

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 04.30 sıralarında, İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda Tacikistan uyruklu Firuza Akhmedova (34) isimli hayat kadını evinde ölü bulunmuş, polis bunun üzerine inceleme başlatmıştı.

Polisin yaptığı ve çalışmalar neticesinde cinayet olayının şüphelisi ve Afganistan vatandaşı oldukları belirlenen Nader T. (21), İbrahim S. (18), Yunus H. (20) ve cinayetten sonra şüphelilerin Bursa'ya kaçmalarına yardım ettiği öğrenilen Mücahit B. (31), gerçekleştirilen operasyonla Bursa'da gözaltına alınmıştı.

Şahısların emniyetteki sorgusunda, Firuza Akhmedova ile fuhuş amaçlı bir araya geldikleri, ilişkiye girdikten sonra da kadını boğup çantasında bulunan para ve cep telefonunu alarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin cinayetten sonra Mücahit B. ile görüştükleri, Mücahit B.'nin şahısları Bursa'ya kaçırdığı belirlendi.

Fatih'te bir apartman dairesinde Firuza Akhmedova isimli hayat kadınını boğarak öldüren Afganistan uyruklu 3 kişi ve onlara yardım ettiği belirlenen 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

PolisAfganistanTacikistanCinayetFuhuş


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