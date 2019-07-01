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Diyanet vekaleten kurban kesim bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Ekonomi / 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
Diyanet vekaleten kurban kesim bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Erbaş, 'Yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde kurban vekaletinin yurt içi fiyatı 890 TL, yurt dışı fiyatını 725 TL olarak belirledik.' dedi.

2018 YILI ÜCRETLERİ
Vekaleten kurban kesim ücretleri 2018 yılında, yurt içi için 850, yurt dışı içinse 625 TL olarak belirlenmişti.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta başlayacak. Dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta olacak.

Yurt DışıDiyanet İşleri Başkanı


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