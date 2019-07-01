Çorum'daki Cinayette flaş gelişme

Çorum'da ayrı yaşadığı 20 yaşındaki eşini tabancayla vurarak öldüren kişi ile genç kadının annesi ve babası tutuklandı.



Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşık Mahsuni Şerif Parkı yakınlarında, ayrı yaşadığı eşi Gökçen Ş'nin (20) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Selim Ş. (25), genç kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. ile S.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Selim Ş'nin, savcılıktaki sorgusunda, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığını ve kendisiyle barışmak için Zonguldak'tan Çorum'a geldiğini ifade ederek, 'Kendisiyle barışmak için kayınvalidem ve kayınpederimi de yanıma alıp Çorum'a geldim. Barışmak istemediğini söyleyince çocuğumu almak istedim. O sırada tartıştık. Ben de korkutmak için tabancayla ateş ettim. Mermi isabet edince de yaralandı. Sonra araca bindirip hastaneye götürürken polisler bizi durdurdu.' diye konuştu.



Genç kızın annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. de ifadelerinde, ayrı yaşayan kızları Gökçen ile damatları Selim Ş'yi barıştırmak için Çorum'a geldiklerini, damatlarının kızlarını öldüreceğinden kesinlikle bilgilerinin olmadığını öne sürdü.



S.Ş. ise genç kızın Çorum'daki adresini, barışmak için kente gelen eşi ile ailesine kendisinin verdiğini, ancak olayın böyle sonuçlanacağını tahmin etmediğini öne sürdü.



KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'



Emniyete götürülen Selim Ş.'nin polise verdiği ifadesinde şunlar kaydedildi:



'3 aydır nerede olduğunu bilmiyor ve haber alamıyordum. Eşimin beni defalarca aldattığını öğrenmiştim. Ama çocuğum için kendisine katlanmıştım. Ben sığınma evinde olduğunu sanıyordum. Kendisinden 3 aydır da haber alamıyordum. Kayınvalidem olan Neslihan ve kayınpederim olan Yaşar Ş. ile birlikte bize verilen adrese geldik. Çorum'a gelmeden önce kayınvalideme ait silahın yatağın altında olduğu biliyordum. Oradan da silahı aldım. Ayrıca dedemden kalma silahı da aldım. Onların haberi yoktu. Yani ikisi de üzerimde silah olduğunu bilmiyorlardı. Sonra bizi arayıp eşimin adresini bilen kadınla Çorum'da buluştuk. Bize evi gösterdi. Biz evin olduğu sokakta beklemeye başladık. Bir süre sonra karım ve kızımı gördüm. Ben araçtan indim kızıma sarıldım. Gökcen anne ve babasını arabada görünce bindi. Sonra aramızda münakaşa başladı. Gökcen araçtan inmeye çalıştı. Tartışmamız bir süre devam etti. Ben Gökcen'i korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu. Kayınpederim polisi aradı. Polis bizi durdurduğunda sağlık ekipleri geldi. Ancak Gökcen'in öldüğü bize söylendi' dedi.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Selim Ş, 'kasten öldürmek' suçundan, Neslihan ve Yaşar Ş. de 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bu arada genç çiftin bir yaşındaki kız çocuklarının da koruma altına alındığı öğrenildi.



Kentte dün öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşık Mahsuni Şerif Parkı yakınlarında buluşan Gökçen Ş. ile Selim Ş. arasında çıkan tartışmada genç kadın eşi tarafından silahla boynundan yaralanmıştı. Eşini otomobile bindirip uzaklaşan Selim Ş, Saat Kulesi mevkisinde polis ekiplerince yakalanmış, sağlık ekiplerinin incelemesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kaynak : AA

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