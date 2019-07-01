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Antalya'da 6 hektarlık alan zarar gördü

Antalya’nın Serik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Zeytin ağacı sahiplerinden Orhan Demir, "Bir sürü zeytin ağacımız gitti, Allah kimseye vermesin" dedi.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:30
Antalya'da 6 hektarlık alan zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 tane arazöz, 5 tane su ikmal aracı, 5 tane ilk müdahale aracı, 5 helikopter, 70 yangın söndürme işçisi ve 12 tane teknik eleman müdahale etti. Yangını kontrol altına almak için çaba sarf eden ekipler yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, 6 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, bunun 2.3 hektarlık alanının ormanlık alan olduğu belirtildi.

'BİR SÜRÜ ZEYTİN AĞACIMIZ GİTTİ'
Sarıabalı Mahalle Muhtarı Süleyman Dursun, mahallenin yaklaşık bin 500 nüfusu olduğunu, can kaybı olmadığını belirterek, zeytin ağaçlarının yandığını ve bir seranın zarar gördüğünü söyledi.

Dursun, 'Sağ olsun ekipler hızlı bir şekilde geldi şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor alarm genelde ormanlık bölge ama çevresinde yerleşim yerleri de var tabi. Şükür evlerimizde bir zarar yok' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Orhan Demir ise, yangının sabah 9 gibi başladığını ve eşinden haber aldığını belirterek, 'Bir sürü zeytin ağacımız gitti, Allah kimseye vermesin' dedi.

YANGINI ÇAPASIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI
Yangın haberini duyunca Serik'ten arabayla gelen 60 yaşlarındaki Nurlah Karasu ise elinde çapalarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Geldiğinde her yerin yandığını anlatan Nurlah teyze, 'Geldiğimde her yer yanıyordu. Çok yer yandı, bu yanan yerler hep benimdi. Bir yandan çapalarla söndürmeye çalıştım, bir yandan tekrar tutuştu, çok korktum. Mal canın yongasıdır, üzüldüm tabi' şeklinde konuştu.
Kaynak : İHA

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