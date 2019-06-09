Suriyeli eski milli kaleci çatışmada öldü!

Suriye'deki iç savaşta direnişin sembollerinden biri haline gelen Suriye milli takımının eski kalecisi 27 yaşındaki Abdul Baset El-Sarut, Beşar Esad güçleriyle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybetti.



El-Sarut, 2011'de patlak veren Suriye savaşında muhalefet saflarına katılarak savaşın sembolü olmuştu. Hayatı ise '2014 Sundance Film Festivali'nde birincilik ödülü alan 'Humus'a Dönüş' isimli belgesele konu olmuştu.



Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Ceyşül İzze dörgütünde komutan olarak görev yapan Sarut, 2 gün önce Beşar Esad rejim güçleri ile çıkan çatışmada yaralanmıştı. Sarut'un aldığı ağır yaralar nedeniyle Cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.



Ceyşül İzze sözcüsü onun hakkında "Sarut'un öldüğünü düşünenler yanılsama içinde. Hepimiz Sarut olarak kalacağız" açıklaması yaptı.



Futbolcu Sarut, Esad karşıtı mitinglerde Arapça 'neşid' denilen şarkılar, marşlar söylemesiyle akıllara kazınmış, "devrimin şarkıcısı" olarak adlandırılmıştı.



Sarut'un babası ve 4 kardeşi de hükümet güçlerine karşı başlayan savaşın başlangıcında hayatını kaybetmişti.