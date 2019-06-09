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O görüntüler ortaya çıktı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu - Giresun Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

Güncel / 09 Haziran 2019 Pazar 11:32
O görüntüler ortaya çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı. Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etti.

İMAMOĞLU: BU VALİ İTLİK YAPMIŞTIR

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram, VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağını söyleyince yaşanan gerginlikte İmamoğlu polislere, 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' dedi.

Başkan AdayıMüdür YardımcısıSeddar YavuzEkrem İmamoğlu


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