USD (Alış - Satış) : 5,84 - 5,85 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

MSB'den, şehit olan askerimizle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı şehit olan askerimizle ilgili açıklama yaparak, "Şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Güncel / 09 Haziran 2019 Pazar 21:09
MSB'den, şehit olan askerimizle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG terör örgütü tarafından TSK'nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda şehit olan ve yaralı askerlerimizle ilgili açıklama yaptı.

'AĞIR SİLAHLARLA ATIŞ ALTINA ALINDI'

MSB açıklamasında, 'Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.' ifadelerini kullandı.




NE OLMUŞTU?

TSK'nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 1 askerimiz şehit olurken, 5 askerimiz ise yaralanmıştı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Terör SaldırısıMilli Savunma BakanlığıDevlet HastanesiTerör ÖrgütüSınır Kapısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı