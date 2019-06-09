MSB'den, şehit olan askerimizle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG terör örgütü tarafından TSK'nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda şehit olan ve yaralı askerlerimizle ilgili açıklama yaptı.



'AĞIR SİLAHLARLA ATIŞ ALTINA ALINDI'



MSB açıklamasında, 'Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.' ifadelerini kullandı.









NE OLMUŞTU?



TSK'nın Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 1 askerimiz şehit olurken, 5 askerimiz ise yaralanmıştı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınmıştı.