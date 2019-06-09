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Makas terörü zanlıları tutuklandı

Beşiktaş’ta makas terörü sonucu 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin mahkemeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 09 Haziran 2019 Pazar 21:20
Makas terörü zanlıları tutuklandı

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde seyir halindeyken makas atan sürücünün neden olduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin; kaza anında makas atarak ilerleyen aracın sürücüsü Yusuf A.'nın yanında olan ve olaydan sonra kaçan Abdulsamet T. ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden babası Mehmet T., savcılıktaki işlemleri tamamlanarak nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

Nöbetçi mahkemece SEGBİS ile ifadesi alınan Abdulsamet T. ile babası Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




Kaynak : İHA

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