Korkunç anlar kamerada!

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir şehir içi yolunda bir motosiklet hızını alamayınca kaldırıma çıktı. Dengesi kaybolan motosiklette bulunan 2 kişi yola yuvarlandı. Yuvarlanan kişilerden biri olan 33 yaşındaki kadının üzerinden hareket halindeki minibüs geçti. Minibüs şoförü ne olduğunu anlamadan ilerleyince bir süre şoku üzerinden atlatarak durabildi. Ardından olay yerine hemen ambulans çağırdı. Olay yerine ulaşan ambulans ekipleri yaralı kadını hastaneye götürdü. Yaralı kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.



Arkadaşı kaçtı, telefonu ele verdi



Yaşanan kaza sonrasında polis olayla ilgili minibüs şoförünü gözaltına aldı. Fakat motosikletin üzerindeki kişinin düştükten sonra kaçtığını öğrendi. Bunun üzerine çalışma yapan polis ölen kadının telefonunun şifresini kırarak motosiklet üzerinden kaçan kişinin Aleksey Yakuşkin olduğunu tespit etti. Telefondan elde ettiği veriler üzerine polis zanlının peşine düştü. Yakuşkin'in olaydan sonra kaçarak bir minibüsün arkasına saklandığını tespit ettikten sonra yapılan operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, 41 yaşındaki zanlı ile minibüs şoförünün tutuklandığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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