Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Elazığ Dernekler Federasyonu ve Fındıkzade Elazığlılar Derneği tarafından Belgrad Ormanlarında düzenlenen '48. Peynirli Ekmek Festivali'ne katıldı.



Yıldırım, alanda piknik yapan vatandaşlarla selamlaşarak bayramlarını kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi. “Önümüzde iki hafta var. 23 Haziran'da sandığa gidip, 31 Mart'ta yarım kalan işimizi tamamlayacağız” diyen Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.



“Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır”



Diyarbakır'da kullandığı 'Kürdistan' ifadesine ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, 'Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz. Biz inadına bir olacağız' dedi.







'İmamoğlu'nun yerinde olsam Ordu Valisi'nden özür dilerim”



Basın mensuplarının, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'nin kendisine tuzak kurduğu yönündeki sözleri hakkındaki yorumunu sorması üzerine Yıldırım, 'Benim o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce çağrımı tekrar ettim. Vali şahsı değil, bu ülkeyi, bu devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile, Ekrem Bey haklı bile olsa sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Yerinde olsam özür dilerim. Bu iş bu kadar basit' dedi.

Kaynak : İHA

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