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Beyzbol sopalı kavga kamerada!

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda trafikte tartışan iki grup tekme, yumruk ve sopalarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 08 Haziran 2019 Cumartesi 20:42
Beyzbol sopalı kavga kamerada!
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Olay, öğle saatlerinde Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan yolcu dolu servis minibüsü ile otomobildekiler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen şahıslar beyzbol sopasıyla minibüstekilere saldırmaya başladı.

İçeridekilerin de karşılık vermesi üzerine tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuştu. Ortalığın bir anda karıştığı kavga başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İHA

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Cep Telefonu


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