Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zeka temelli teknolojilerde yapılacak en küçük hataların dahi Boeing 737 Max örneğinde olduğu gibi, devasa kazalara sebep olabileceğini belirterek, 'Biz Türkiye olarak yapay zekayla ilgili meselelerin ele alınacağı, her ülkenin eşit haklara sahip olacağı küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız.' dedi.



Bakan Varank G20 temasları kapsamında katıldığı Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, yapay zekanın, kapsayıcı büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve küresel refahı teşvik ederek insanoğlunun çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.



Varank, yapay zeka sistemleri tasarlanırken hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerin gözetilmesi, farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederek, bu doğrultuda istikrarlı ve hassas bir süreç yürütülmesi, dürüst ve adil bir ekosistem oluşturulması gerektiğini dile getirdi.



Hükümetlerin, güvenilir bir yapay zeka sistemi için çok paydaşlı ve uzlaşıya dayalı küresel teknik standartlar geliştirmesi gerektiğini dile getiren Varank, şöyle konuştu:



'Yapay zeka temelli teknolojilerde yapılacak en küçük hatalar dahi devasa kazalara sebep olabilir. İşte, Boeing 737 Max örneği ortadadır. Bu kazalarda yitirilen hayatların, hava yolu şirketlerinin kaybettiği milyarlarca doların hesabını kim verebilir? Bundan dolayıdır ki yapay zekanın geleceği uzay ve havacılık sanayisinde olduğu gibi bir avuç büyük şirketin inisiyatifine bırakılamaz. Biz Türkiye olarak yapay zeka ile ilgili meselelerin ele alınacağı, her ülkenin eşit haklara sahip olduğu küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız. Yaptığımız G20 toplantısının en büyük çıktısının da bu yolda atılacak adımlar olduğu görüşündeyiz.'



Varank'ın yoğun ikili görüşme trafiği



Öte yandan Bakan Varank, etkinlik kapsamında birçok mevkidaşı ile ikili görüşmelerde bulundu.



Varank, İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanı You Young Min, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.



Japonya'da saha ziyaretleri



Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile beraber Tsukuba'da bulunan insan, robot ve bilişim sistemlerinin bütünleşik bir teknolojisi olan 'Siberler' den faydalanarak robotik çözümler üreten Cyberdyne şirketine ziyarette bulundu.



Ayrıca Varank Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nı (JAXA) da ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Kaynak : AA

