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Azez'de üsse saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Güncel / 09 Haziran 2019 Pazar 15:02
Azez'de üsse saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Zeytin Dalı Hareketi Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/ PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 askerde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisine sürüyor.

PYD MEVZİLERİ VURULDU

Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

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