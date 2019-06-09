Azez'de üsse saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Zeytin Dalı Hareketi Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/ PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 askerde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi.



Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisine sürüyor.



PYD MEVZİLERİ VURULDU



Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.