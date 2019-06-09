USD (Alış - Satış) : 5,84 - 5,85 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Almanya'da camiye çirkin saldırı!

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Kassel şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı merkez camisine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu, camide maddi hasar meydana geldi.

Dünya / 09 Haziran 2019 Pazar 19:20
Almanya'da camiye çirkin saldırı!

Almanya'da camilere yönelik ırkçı saldırıların ardı kesilmiyor. Şimdi de, Almanya'nın Kassel şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bağlı merkez camisine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda, caminin camları kırıldığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kassel Merkez Cami Dernek Başkanı Seyfettin Eryörük, saldırıyı kınadığını belirterek, saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Olay sonrası, Kassel Savcılığı ise saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Daha önce de aynı camiye saldırı düzenlenmiş

Son yıllarda Almanya'da camilere yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırılarda büyük artış gözlenirken, bu olayı gerçekleştirenlerin, hala yakalanmaması da endişe verici olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz yıllarda da aynı camiye PKK terör örgütü sempatizanları tarafından saldırı olmuş, ancak olayın failleri yakalanamamıştı.




Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İslam BirliğiTerör ÖrgütüDernek BaşkanıSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı