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'Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin'

Güncel / 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:53
'Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." dedi.

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu. Kaynak : AA

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Terörle Mücadeleİçişleri BakanıJandarmaAllah


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