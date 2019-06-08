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Tunceli'de mağaraya sıkıştırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından bir mağarada kıstırılan 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Güncel / 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:09
Tunceli'de mağaraya sıkıştırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, 'Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin.' dedi.

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, 'Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin.' diye konuştu.

İçişleri BakanlığıKadın TeröristTerörle MücadeleJandarmaSüleyman Soylu


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