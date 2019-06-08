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Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Siyaset / 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:02
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olayın görüntülerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un oldukça agresif bir tutum takınması dikkat çekti.

Görüntülerde güvenlik görevlerinin Seyit Torun'u sakinleştirmekte zorlandığı gözleniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı S.A.'nın yüzüne karşı 'Tayip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler', ayrıca polis memurlarına karşı 'Bu sizlik bir durum değil, bunu it valinin yaptırdığını biliyorum” sözleri duyuluyor.





 
Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu Kaynak : İHA
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Başkan AdayıPolisMilletvekiliGenel Başkan YardımcısıEkrem İmamoğlu


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