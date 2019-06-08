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Kazım Arslan'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan’la telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Siyaset / 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:28
Kazım Arslan'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'la telefonla görüşerek taziyelerini iletmiştir.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, merhum Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir' denildi. Kaynak : İHA

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BaşsağlığıMilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan


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