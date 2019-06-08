USD (Alış - Satış) : 5,84 - 5,85 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Kazayı gören koştu!

Adana'da, sulama kanalına devrilen otomobildeki anne ve kızını çevredeki vatandaşlar kurtardı.

3. Sayfa / 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:25
Kazayı gören koştu!
Foto Galeri için tıklayın

Aliye Metin (50) idaresindeki 33 AKA 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'daki DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sulama kanalına girerek, sürücü Aliye Metin ve kızı Kübra Metin'i (25) kurtardı.

Sulama kanalından vatandaşların yardımıyla çıkartılan anne ve kızı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Direksiyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı