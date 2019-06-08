Kazayı gören koştu!

Aliye Metin (50) idaresindeki 33 AKA 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'daki DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sulama kanalına girerek, sürücü Aliye Metin ve kızı Kübra Metin'i (25) kurtardı.



Sulama kanalından vatandaşların yardımıyla çıkartılan anne ve kızı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaynak : AA

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