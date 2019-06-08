USD (Alış - Satış) : 5,84 - 5,85 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Diyarbakır'da alev alan LPG'li araç bomba gibi patladı

Diyarbakır-Silvan karayolunda LPG’li bir otomobil aniden alev alırken araç, sürücünün inerek kaçtıktan sonra bomba gibi patladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

3. Sayfa / 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:20
Diyarbakır'da alev alan LPG'li araç bomba gibi patladı
Video için tıklayın

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Silvan karayolu 20 kilometresinde seyir halinde olan LPG'li olduğu öğrenilen özel bir otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Aracın yandığını gören otomobil sürücüsü, aracı güvenli bir yere aldıktan sonra araçtan çıkıp hızla uzaklaştı.

Sürücünün otomobilden uzaklaşmasının hemen ardından, LPG'li araç adeta bomba gibi patlarken, o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Cep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı