Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi



Diyarbakır'ın en çok terör olaylarının yaşandığı Lice ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulurken, geçmiş yıllarda yaklaşık 300 teröristin barındığı ilçe kırsalında bu sayının 10-15 arasına kadar düştüğünün değerlendirildiği bildirildi.







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Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli tamamlandı



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli tamamlandı. Tünel sayesinde Ankara 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak.



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Tek teker üzerinde gitmek isterken kaza yaptı



Bakırköy'de trafik ışıklarında beklediği esnada tek tekerlek üzerinde kalkış yapmak isteyen motosikletli genç hakimiyeti kaybedince kaza yaptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, gencin E-5 Karayolu'nda araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.



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Alev alan LPG'li araç bomba gibi patladı



Diyarbakır-Silvan karayolunda LPG'li bir otomobil aniden alev alırken araç, sürücünün inerek kaçtıktan sonra bomba gibi patladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.



Kaynak : İHA

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