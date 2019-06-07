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Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikahında şahitlik yaptı.

Siyaset / 07 Haziran 2019 Cuma 20:51
Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi oldu.

Futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti.

Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.



Kaynak : AA

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İstanbul ValisiCumhurbaşkanıEmine ErdoğanFour Seasons HotelRecep Tayyip Erdoğan


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